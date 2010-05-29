Начальник Генштабу України подав рапорт про відставку

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Іван СВИДА подав рапорт про відставку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Пояснюючи причини такого рішення, у тексті рапорту генерал армії України І.СВИДА зазначив: «Як офіцер і відповідальна людина, я готовий працювати в складних умовах на зміцнення оборони країни. В ситуації, що склалася, я визнаю право Президента реалізувати його бачення шляхів розвитку Збройних сил. Він це робитиме з іншим начальником Генерального штабу».

Генерал армії України також наголосив, що «за посаду не тримається».

І.СВИДА висловив вдячність генералам, офіцерам, усьому особовому складу Збройних сил «за ті не прості і відповідальні завдання, які нам спільно вдалося реалізувати в інтересах зміцнення обороноздатності України».

Водночас, як пояснили у Міноборони, цей рапорт генерала армії України І.СВИДИ повинен розглянути Президент України – Верховний головнокомандувач ЗСУ і своїм указом звільнити І.СВИДУ або з посади, або з військової служби.

Як повідомляв УНІАН, І.СВИДА був призначений начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ 18 листопада 2009 року.