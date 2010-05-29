Королевська пропонує владі не обманювати себе і людей

Влада не реалізовує передвиборчі обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про підтримку молодих сімей.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в програмі «Велика політика» на телеканалі «Інтер», повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

За її словами, влада ще не усвідомила того факту, що нинішній стан наших дітей – це те, якою буде Україна через 20-30 років.

«Стимулюючи народжуваність, держава нічого не робить, аби українські діти росли і розвивалися в нормальних умовах. Сьогодні, на щастя, виконуються норми виплати на народження першої і другої дитини (25 і 50 тис. грн.), закладені в бюджети ще ТИМОШЕНКО, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Але тих 130 гривень, які держава виплачує молодим мамам на утримання дитини, замало. І тут не треба обманювати ані себе, ані людей. Сьогодні легше п`ятеро народити, ніж одного виростити».

Народний депутат відзначила, що, попри тенденції відновлення економіки, що намітилися, влада не реалізовує передвиборчі обіцянки про підтримку молодих сімей.

«Опозиція готова допомогти ЯНУКОВИЧУ виконати все те, що він обіцяв на виборах, і проголосувати за державну цільову програму підтримки материнства й дитинства», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, умови, в яких живуть маленькі громадяни України, – це тест на спроможність нашої державності і демократії.

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала політиків, незважаючи на кольори прапорів, консолідувати зусилля в питаннях захисту дітей, поліпшення соціальних умов їх життя – особливо в депресивних регіонах.