У НУ-НС хочуть «розкидати» збитки від яєчно-димового шоу на всіх нардепів

У фракції “Наша Україна – Народна самооборона” вважають, що всі парламентські фракції повинні відшкодувати Верховній Раді збитки, завдані депутатами під час подій 27 квітня, коли була ратифікована українсько-російська угода про продовження терміну перебування Чорноморського флоту у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час Погоджувальної ради голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Він повідомив, що фракція НУ-НС отримала листа з вимогою відшкодувати збитки, завдані Верховній Раді 27 квітня, у розмірі близько 1 млн. грн.

«Наша позиція полягає в наступному. Ми погоджуємось з тим, що громадяни нашої країни не повинні відшкодовувати за депутатів – це повинні робити депутати. Але події, які ініціювала опозиція в той день, були продовженням і реакцією на демонстративні порушення законності та регламенту (Верховної Ради)», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Також він зазначив, що всі депутати і фракції повинні відшкодувати парламенту збитки.

«Ми зі своєї сторони приймаємо формулу відшкодування заборгованості пропорційно частині нашої фракції», - зазначив М.МАРТИНЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні на засіданні фракції НУ-НС буде підготовлений документ, спрямований на унеможливлення повторення у ВР подій, що відбулись 27 квітня. Завтра цей документ НУ-НС направить керівництву Верховної Ради та головам інших фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди щодо продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер В.ЛИТВИН, кидали яйця.

В.ЛИТВИН заявляв, що Апарат ВР надав документ, згідно з яким розмір збитків, котрих зазнали приміщення парламенту під час подій 27 квітня, склав більш ніж 1 млн. грн. За словами спікера, зокрема, на відновлення технічного обладнання сесійної зали потрібно близько 98 тис. грн., а на відновлення підлоги, покриття та меблів - 912 тис. грн.

27 травня у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на народного депутата Катерину ЛУК’ЯНОВУ повідомили, що народні депутати з групи «Народна самооборона» сплатили ВР за пошкоджене 27 квітня майно.

За даними прес-служби, у листі до керівника Апарату ВР Валентина ЗАЙЧУКА з цього приводу К.ЛУК’ЯНОВА написала: «27 квітня під час пленарного засідання Верховної Ради депутатами групи «Народна самооборона» фракції НУ-НС було пошкоджено 19 зчитувачів електронних карток та два мікрофони. Прошу прийняти в касу зазначені вище кошти».

У «Народній самообороні» УНІАН уточнили, що депутати сплатили 12 тис. 292 грн., додавши, що таку суму збитків вказав їм Апарат ВР.