Янукович сьогодні їде до Угорщини

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденним офіційним візитом до Республіки Угорщина.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту офіційна українська делегація планує обговорити перспективи співпраці двох країн у сфері енергетики, транспорту, приватизації й інвестицій, а також підписати ряд двосторонніх документів.

У ході візиту прем`єр-міністра супроводжуватиме міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ міністр економіки Володимир МАКУХА, голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК, а також інші офіційні особи.

Програмою візиту запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з прем`єр-міністром Угорщини Ференцем ДЮРЧАНЕМ у вузькому крузі, після чого прем`єри візьмуть участь в церемонії підписання «Плану спільних дій Кабінету Міністрів України і уряду Угорщини на 2007 рік».

Передбачається підписання ще ряду документів, зокрема, Протоколу спільної комісії з питань економічного співробітництва між Україною і Угорщиною, Меморандуму про співпрацю в сфері обміну інформацією між ФДМ і Державною компанією Угорщини з питань приватизації і управління державним майном. а також Угоди про співпрацю між Українським центром сприяння іноземному інвестуванню (InvestUkraine) і Угорським бюро з розвитку інвестицій і зовнішньої торгівлі (ITD-H).

Після підписання документів В.ЯНУКОВИЧ і Ф.ДЮРЧАНЬ проведуть спільну прес-конференцію.

У другій половині дня прем`єр-міністри України і Угорщини візьмуть участь в бізнес-форумі, який проходитиме в готелі «Інтерконтиненталь».

У програмі візиту заплановані також офіційні переговори В.ЯНУКОВИЧА з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ покладе квіти до пам`ятника Невідомому солдатові.

Орієнтовно о 20.15 прем`єр-міністр України повернеться до Києва.