Європейським сподіванням України перешкодила мадам Катрін

Україна розпочала переговори про укладення нової посиленої угоди з ЄС. Проте в цих переговорах відсутнє головне –«магічний інструмент», як пише німецька «Франкфуртер Альґемайне», згадка про перспективу вступу до ЄС, у якій Україні відмовили. Причина цього у тому, що Франція сказала: «ні!».

Тож за два роки після демократичної революції 2004 року, пише видання Київ опинився у середині «парадоксального процесу вступу без вступної перспективи». «Попри спроби геостратегічно мислячих країн», таких, як Велика Британія чи Польща, все ж Франції вдалося зняти у проекті майбутньої угоди будь-який натяк на перспективу вступу для України. І навіть на останню спробу німецького державного секретаря Зільберберґа узгодити по телефону хоча б натяк на «європейські сподівання» України французький міністр у європейських справах Катрін Колонна відповіла відмовою.

Виконання «розширеної угоди» саме по собі вже зробило б Україну в кінцевому результаті готовим членом ЄС, констатує видання. Бо вимоги зони вільної торгівлі між ЄС та Україною «зробили б її чимось на зразок Норвегії чи Швейцарії». Але для цього Україні, на думку впливової німецької газети, не досить лише «лібералізувати ринок, модернізувати оборонну, зовнішню політику, створити незалежну юстицію». Необхідно ще «відстояти стратегічні газотранспортні позиції», владнавши непрості справи з Росією. Та ще перед цим Києву необхідно «подолати жорсткий опір власних бізнесменів», котрі мають страх перед СОТ. Якщо ці всі етапи будуть позаду, завершує «Франкфуртер Альґемайне», то тоді вступ до ЄС для Києва буде «останньою дрібницею».

Радіо "Свобода"