Мартинюк вважає, що соціалісти ще не доросли?

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК радить політичним силам менш бурхливо реагувати на заяви члена фракції СПУ Василя ВОЛГИ щодо відмови антикризової коаліції виконувати указ Президента про дострокові парламентські вибори у разі його підписання.

Про це А.МАРТИНЮК заявив в ефірі телеканалу “1+1”.

“Я б так болісно не реагував, тому що не можна на кожне висловлювання давати офіційну заяву”, - сказав він.

Перший віце-спікер зазначив, що такі висловлювання В.ВОЛГИ можна віднести до “питання росту”. “Давайте поставимося до цього як до питання росту, становлення політичної еліти і демократичного суспільства”, - сказав А.МАРТИНЮК.

Відповідаючи на запитання чому антикризова коаліція не висловила свою офіційну позицію з приводу таких заяв В.ВОЛГИ, перший заступник голови ВР зазначив, що коаліція не може коментувати висловлювання кожного народного депутата. “Якщо антикризова коаліція буде давати коментарі висловлюванням кожного з 247 народних депутатів, які входять сьогодні до антикризової коаліції, то нас почнуть справедливо звинувачувати в авторитаризмі, в тому, що немає демократії, в тому, що забороняємо мислити так, як хтось хоче”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА в інтерв’ю газеті “День”(№38 від 2 березня) заявив, що антикризова коаліція не виконуватиме указ про розпуск Верховної Ради у разі підписання його Президентом України. “Ми виконувати ніякого указу про розпуск парламенту не будемо”, - сказав він. Народний депутат наголосив, що у випадку появи такого указу “всі центральні органи виконавчої влади беруться під жорстку охорону військами МВС”. “Війська МВС відпрацюють відповідно до Конституції, зберігаючи громадський спокій і конституційний порядок у країні”, - сказав В.ВОЛГА. Крім того, за словами депутата, після такого указу буде прийнято термінове рішення Верховної Ради про те, що парламент не визнає легітимними укази глави держави.