Лавринович закликав Ренату Вольвенд не користуватися дезою

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ закликає співдоповідачів Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН І Ренате ВОЛЬВЕНД використовувати у своїх оцінках щодо України лише перевірену інформацію. Про це він сказав учора під час зустрічі зі співдоповідачами ПАРЄ, яка відбулася в рамках їх оціночного візиту в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, під час зустрічі Р.ВОЛЬВЕНД, зокрема, торкнулася теми начебто невиконання Україною рішень Європейського суду з прав людини. Співдоповідач ПАРЄ послалася на інформацію, отриману від члена постійної парламентської делегації України при Парламентській асамблеї РЄ. Разом із тим, Р.ВОЛЬВЕНД не змогла навести конкретних прикладів невиконання Україною рішень Європейського суду з прав людини.

Міністр юстиції ознайомив співдоповідачів ПАРЄ зі статистикою виконання Україною рішень Євросуду. О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що Україна виконує рішення Європейського суду стовідсотково. Зокрема, державою було сплачену справедливу сатисфакцію за 159 рішеннями у розмірі 2, 875 900 015 млн. грн. Крім того, на виконання рішень Євросуду заявникам було виплачено 5, 562 589 047 млн. грн. за рішеннями національних судів.

Міністр юстиції також поінформував співдоповідачів ПАРЄ, що український уряд забезпечив наявність спеціального закону про виконання рішень Європейського суду, яким визначено механізм виконання рішень Євросуду. З урахуванням цього закону, повідомив міністр, внесено також відповідні зміни до національного законодавства щодо виконання судових рішень.

У цьому контексті О.ЛАВРИНОВИЧ висловив здивування виникненням питання про невиконання Україною рішень Європейського суду. Міністр зауважив, що користування неточною та неперевіреною інформацією „створює непотрібні проблеми та непорозуміння”.

Міністр юстиції також висловив жаль, що існує „практика, коли окремі українські політики намагаються використовувати міжнародні інституції як знаряддя у внутрішніх політичних змаганнях”.