Третьякова може ощасливити тільки Ющенко

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради опозиційні політичні сили отримають підтримку не менше 51% виборців.

“Якщо дивитися на ситуацію реально, 51% буде за демократичними силами”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ в інтерв’ю “Главреду”. Обґрунтовуючи таку свою позицію, народний депутат зазначив, що “коли є опонент, нема коли займатися чварами”. “А ми – демократи – не програвали жодних виборів”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

Народний депутат також наголосив, що публічно виступає за союз між “Нашою Україною” та БЮТ. “Коли Президент зібрав депутатів-членів фракції, я висловив свою думку – на сьогоднішній момент ми не маємо іншого шляху, як об’єднатися і створювати демократичну опозицію з БЮТ”, - сказав він. При цьому депутат наголосив, що виборці, які підтримують ці дві політичні сили “хочуть цього об’єднання, і особистісні стосунки не можуть бути перешкодою”.

Крім того, О.ТРЕТЬЯКОВ висловив думку, що для успіху “Нашої України” потрібна консолідація всередині партійної команди. “Коли партія стане монолітною і почне працювати, не сумніваюся в ефективності її дій”, - наголосив народний депутат. Він нагадав, що 31 березня відбудеться з’їзд “Нашої України”. “Партія буде готова до виборів, вона буде повністю мобілізована. На сьогоднішній день партія структурована, і я буду щасливий, якщо Президент де-факто її очолить”, - наголосив О.ТРЕТЬЯКОВ.