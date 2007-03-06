Янукович: якщо Ющенко перешкоджатиме реформам, то...

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоцільним на даному етапі запровадження механізму обрання Президента парламентом. Про це він заявив в інтерв’ю угорській газеті «Мадяр Немзет» сьогодні під час візиту до Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що наразі він не вважає це доцільним, “Адже ми зараз живемо в такому перехідному періоді, коли в дусі нової Конституції ми зробили перші кроки на шляху перетворення системи управління», - наголосив він.

За словами прем’єра, на даному етапі виникає потреба в осмисленні досвіду для проведення модернізації державного устрою. При цьому, на думку В.ЯНУКОВИЧА, при вдосконаленні системи слід бути обережними, а також остерігатися надмірної політизації процесу.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що недоцільно різко руйнувати сформований на сьогодні механізм співпраці між парламентом і урядом. «Підсумовуючи досвід, треба вдосконалювати систему, і Президенту особливо треба було б приєднатися до цього процесу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зазначивши при цьому, що Президент має достатньо повноважень для втілення в життя реформ.

Водночас прем’єр зазначив, що у випадку, коли позиція Президента не збігатиметься з прагненням уряду реформувати систему в країні, і якщо він перешкоджатиме реформам, тоді «необхідно віднайти механізми, які б це унеможливили». «Якщо ж це не здійсниться (підтримка Президентом реформування країни - УНІАН), тоді треба задуматися, як бути в подальшому», - додав він.

Відповідаючи у цьому зв’язку на запитання, чи може в цьому контексті йти мова про проведення дострокових виборів, В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «все є можливим. Проте я вірю у перемогу здорового глузду і прагматизму, адже Президент має достатній досвід для розуміння того, що задля успіху нам потрібно спільно працювати».

При цьому прем’єр-міністр не уточнив, про які саме дострокові вибори йдеться – президентські чи парламентські.