Мороз знає, хто його слухав

Лідер фракції Соцпартії у Верховній Раді Іван Бокий стверджує, що від самих працівників СБУ партії стало відомо, що лідера соціалістів Олександра Мороза прослухувала влітку минулого року СБУ.

Про це Бокий заявив в інтерв`ю щотижневику "Столичні новини", опублікованому у вівторок.

Бокий відзначив, що СБУ "відхрещується від цього всіма можливими способами", - поширила заяву, що це робили структури, які не мають ніякого відношення до СБУ.

"У нас є повна інформація про те, хто давав указівку прослухувати Мороза, хто ці розпорядження передавав безпосередньо виконавцям, відомі виконавці, відомі адреси, де це робилося, на якій апаратурі і т.п", - заявив Бокий.

Він підкреслив, що сам Мороз усі ці дані повідомив слідству, включаючи імена, посади і т.п.".

На думку Бокого, тоді "хтось із державних мужів хотів мати повну інформацію про настрої українських політиків".

Бокий також знову заявив, що фракція не буде голосувати за кандидатуру Віктора Короля на посаду глави СБУ, у тому числі і тому, що "він має специфічне уявлення про законність".

Лідер фракції СПУ також відзначив, що фракція заявила про намір не голосувати "за будь-які рішення, які стосуються СБУ: чи те це зміни до законів, чи те призначення - не має значення".

Як повідомлялося, в.о глави СБУ Валентин Наливайченко заявив у понеділок, що СБУ не одержувала ніяких вказівок про прослуховування розмов Мороза.

Ukraine Daily