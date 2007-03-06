Україна не визнає результатів виборів в Абхазії

Україна вважає нелегітимними так звані вибори до парламенту Абхазії, які відбулись 4 березня, і не визнає їх.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Міжнародне співтовариство в тому числі й Україна вважають ці вибори та їхні наслідки нелегітимними і не визнають їх. Україна приєдналася до заяви Європейського Союзу з цього приводу», - сказав він.

За словами А.ДЕЩИЦІ, у так званих виборах не мали можливості брати участь численні біженці – громадяни грузинської та інших національностей, - які залишили територію Абхазії в ході воєнних дій 1993 року. Відтак проведені в Абхазії вибори суперечать міжнародним нормам і принципам ООН та ОБСЄ і в цілому не сприяють просуванню на шляху до врегулювання грузинсько-абхазького конфлікту», - додав він.

А.ДЕЩИЦЯ зазначив, що Україна наголошує на необхідності врегулювання цього регіонального конфлікту виключно мирним шляхом з дотриманням принципів забезпечення територіальної цілісності та суверенітету Грузії та закликає сторони відновити переговорний процес для досягнення цієї мети.

Він також зазначив, що Україна готова сприяти врегулюванню згаданого конфлікту на основі відповідних резолюцій Ради безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в невизнаній Республіці Абхазія проводилися вибори до парламенту - Народного зібрання. Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ назвав парламентські вибори в Абхазії «черговим беззаконням».

5 березня від імені Європейського Союзу головуюча в ньому Німеччина офіційно оголосила про те, що не визнає законними парламентські вибори, що відбулися в Республіці Абхазія.

Як наголошується в тексті заяви, "Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку територіальної цілісності Грузії в міжнародно визнаних межах і підкреслює, що не визнає законність так званих парламентських виборів, що відбулися 4 березня 2007 року в Абхазії (Грузія), так само як і комунальних виборів від 11 лютого 2007 року".