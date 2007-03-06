Тарасюк розкритикував європейську політику сусідства

Екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК переконаний, що ЄС має прийняти політичне рішення про майбутнє членство України. Про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮК нагадав, що на початку 90-х років стосовно всіх європейських країн були ухвалені політичні рішення, що вони в майбутньому стануть членами ЄС, і відповідно до них вироблялися конкретні програми технічної допомоги для наближення до критеріїв Євросоюзу. Водночас стосовно України ЄС досі не прийняв такого рішення.

«ЄС не прийняв політичного рішення, яке б визначало, що Україна в майбутньому може стати членом ЄС – це є проблема», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він зазначив, що Європейська політика сусідства, що пропонується сьогодні ЄС, за визначенням є невірною, оскільки європейською політикою сусідства можна називати політику, яка стосується сусідніх з Європою країн.

«Ця політика є неправильною за визначенням», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

Водночас він зазначив, що внутрішніми перешкодами на шляху України до ЄС є тривалий час існуюча невідповідність декларацій про прагнення вступити до ЄС і ігнорування європейських цінностей і стандартів.

Б.ТАРАСЮК також вважає, що уповільнює вирішення цього питання неприєднання України до СОТ, оскільки тільки після вступу до СОТ можна говорити про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

На переконання Б.ТАРАСЮКА, також бракує координаційних інституцій, які б опікувались питаннями євроінтеграції як на центральному, так і на місцевому рівнях. Він нагадав, що комітет з питань євроатлантичної інтеграції було ліквідовано.

Екс-міністр закордонних справ також наголосив, що бракує фахівців у різних міністерствах і відомствах, які б займались питаннями євроінтеграції та знали іноземні мови.

На його думку, достатня кількість професіоналів на сьогодні є тільки в МЗС, Мінекономіки та Мін’юсті.