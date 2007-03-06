Мороз займається аутотренингом?

В Україні не буде «ні дострокових виборів парламенту і Президента, ні референдуму щодо внесення змін до Конституції». Про це заявив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Траяном Лауренціу ХРІСТЕЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому О.МОРОЗ наголосив, що ситуація в Україні є контрольованою.

За словами О.МОРОЗА, «парламент працюватиме стабільно, коаліція збережеться». Водночас він додав, що коаліція відкрита до співробітництва.

О.МОРОЗ також наголосив, що економічні показники свідчать про правильність дій правлячої коаліції.