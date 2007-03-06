Мороз займається аутотренингом?
13:26, 06 березня 2007Політика
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Спікер зустрівся з послом Румунії
В Україні не буде «ні дострокових виборів парламенту і Президента, ні референдуму щодо внесення змін до Конституції». Про це заявив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ під час зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Траяном Лауренціу ХРІСТЕЮ.
Як передає кореспондент УНІАН, при цьому О.МОРОЗ наголосив, що ситуація в Україні є контрольованою.
За словами О.МОРОЗА, «парламент працюватиме стабільно, коаліція збережеться». Водночас він додав, що коаліція відкрита до співробітництва.
О.МОРОЗ також наголосив, що економічні показники свідчать про правильність дій правлячої коаліції.
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