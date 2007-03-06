Кириленко невпинно вмовляє Ющенка

В партії є повна згода з тим, що її може очолити Президент Віктор Ющенко. Таке рішення Президента було б абсолютно прийнятним для партії і тих, кого висувають (на цю посаду - ред.) обласні організації. Про це в інтерв’ю “Экономическим известиям» сказав лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав Кириленко, відповідаючи на питання, чи буде він претендувати на посагу голови партії. Кириленко також уточнив, що “це питання буде вирішуватися на з`їзді”.

На питання, чи буде він брати участь у марші волі «Народної самооборони» Юрія Луценка, Кириленко відповів : “Безумовно”.

“Ніхто не може перешкодити громадянинові, котрий захоче підтримати цей марш, поза залежністю від партійної приналежності. Думаю, марш буде досить масовим", - зазначив лідер фракції “Наша Україна”.

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