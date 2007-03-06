Ющенко придумав тест для чиновників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна поки що не готова до якісного транскордонного співробітництва. Про це глава держави заявив на робочій нараді з проблем транскордонного співробітництва України, яка відбулася у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО визначив декілька пунктів, які потрібно втілити у життя для якісного європейського співробітництва. Перше, за словами Президента, треба глибше інтегруватися, оскільки зараз існує 6 проектів транскордонного співробітництва України, 4 з яких стосуються кордону України з країнами ЄС.

Другим пунктом Президент назвав необхідність поглиблювати відносини конкретних областей з відповідними прикордонними партнерами. «Ми не маємо конкретного уявлення про сусідів, ми склали про них лише пустий портрет, і не знаємо їхніх інтересів до нас», - сказав він.

Наступним пунктом В.ЮЩЕНКО назвав розв’язання проблеми залучення інвестицій в державу. «Залучення інвестицій в країну має стати тестом для державного чиновника», - наголосив Президент. «Якщо ми братимемо з бюджету гроші на розвиток країни, то ми будемо обділяти бідних. Гроші на розвиток мають йти за рахунок значних іноземних інвестицій», - додав він.

Четвертим пунктом В.ЮЩЕНКО вважає проблеми інфраструктури. На його думку, українська влада має стати «лакеєм для впровадження нових ідей, і говорити своїм партнерам, що ми маємо те, й те. Тобто підказувати їм», - сказав глава держави.

За його словами, потрібно створити відповідну інвестиційну площадку для того, щоб інвестор обрав саме Україну, оскільки «гроші інтернаціональні». За даними В.ЮЩЕНКА, ще рік тому на одного українця припадало 350 доларів іноземних інвестицій, і за останній рік цей показник майже подвоївся.

П’ятим питанням Президент назвав налагодження співпраці прикордонників і митників. «Щоб вони не заважали один одному, а були партнерами», - додав В.ЮЩЕНКО. За його словами, слід зробити певні кроки з організації переходів на кордоні, оскільки існуюча кількість митних переходів в України ненормальна, і це значно активізує контрабанду. «Електронний митний контроль має стати честю для митника», - наголосив Президент.

На думку В.ЮЩЕНКА, потрібно забрати з митниці бюрократів і значно уніфікувати процедуру на кордоні у цій сфері. Зокрема, створити спільний митний контроль з країнами ЄС.

Наступною, шостою проблемою у сфері транскордонного співробітництва глава держави назвав оподаткування і сертифікацію на кордоні. «Ми маємо 16 тисяч сертифікатів – більше, ніж у країнах ЄС», - наголосив він.

І останнім, сьомим пунктом Президент назвав проблеми візового режиму. За його словами Шенгенська зона невпинно наближується до кордонів з Україною, і завдяки тому, що Україна скасувала візовий режим для країн ЄС, у 2,6 раза збільшився потік громадян цих країн до нас.

На думку Президента, “ми повинні загалом спростити процедуру отримання візи і зробити можливим отримання довгострокової візи до країни ЄС для своїх громадян»

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО перебуває з робочою поїздкою у Чернівецькій області.

Орієнтовно о 17-й годині планується прес-конференція В.ЮЩЕНКА в Чернівцях.

В другій половині дня Президент планує відбути до Львівщини.