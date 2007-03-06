Тимошенко порівняла себе з професором, а Януковича - з Шаріковим

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виключає можливість проведення переговорів і досягнення домовленостей з будь-яких питань з провладною коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час підписання регіональними осередками «Нашої України» і БЮТ угод про співпрацю.

Вона наголосила, що демократичні сили могли би проводити переговори з провладною коаліцією, але «це було б великою помилкою».

«Вести переговори з ЯНУКОВИЧЕМ це те ж саме, якби професор Преображенський вів переговори з Шаріковим – своїм підлеглим. Я не розумію, навіщо це робити», - сказала лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що проведення таких переговорів означало б «введення суспільства в оману».