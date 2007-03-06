Балога і Тимошенко проведуть глибокий аудит

Регіональні осередки «Нашої України» і Блоку Юлії Тимошенко підписали угоди про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання угод між керівниками регіональних партійних осередків та фракцій у місцевих та обласних радах блоку «Наша Україна» і БЮТ відбулося у Пущі-Водиці під Києвом.

Як зазначила під час брифінгу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, підписання відповідних угод є початком процесу анулювання всіх «раніше неприродньо створених коаліцій». Крім того, за її словами, у підписаних сьогодні угодах чітко прописані першочергові дії БЮТ і «Нашої України» у тих радах, де ці дві політичні сили мають більшість.

Зокрема, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ і «Наша Україна» мають намір припинити функціонування корупційних схем продажу землі. «Там, де є більшість, ми зможемо навести порядок і продавати землю виключно на аукціонах», - сказала вона.

Крім того, за словами лідерра БЮТ, її політична сила і «Наша Україна» мають намір на місцевих рівнях провести глибокий аудит тарифів на житлово-комунальні послуги. «Ми будемо давати результат уже зараз», - сказала вона.

Зі свого боку лідер Ради партії «Наша Україна» Віктор БАЛОГА наголосив, що обидві політичні сили мають намір звернутися до інших демократичних сил, зокрема до Блоку Віталія Кличка та Української народної партії з тим, аби вони на місцевому рівні також долучилися до підписання відповідних угод. «Ми будемо їх просити, щоб вони підписали з нами угоди», - сказав В.БАЛОГА.