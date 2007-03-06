Тимошенко: про конкуренцію не може йти мова

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що на сьогодні не може йти мова про конкуренцію між БЮТ і «Нашою Україною» під час дострокових виборів до Верховної Ради у разі їх проведення.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу після підписання угод про співпрацю між регіональними осередками «Нашої України» і БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що вибори відбудуться «у системі мирного проведення, у системі відсутності конкуренції» між цими двома політичними силами.

Крім того Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що була досягнута домовленість, що обидві політичні сили залучатимуть до своїх лав ті патріотичні сили, які не матимуть змоги подолати 3-відсотковий бар’єр. «Ми будемо йти двома командами. Так демократичні сили зможуть взяти більше голосів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що об’єднання БЮТ і «Нашої України» свідчить про те, що обидві політичні сили готові до продовження боротьби, але з висновками про ті помилки, які були зроблені».