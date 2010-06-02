Експерт побачив, що влада пішла на нардепів «бульдозерною атакою»

У Верховній Раді триває міграція до правлячої коаліції. Перехід депутатів з опозиційних до провладних кіл оглядачі пояснюють тиском. Натомість самі депутати не вірять у здатність Юлії Тимошенко згуртувати опозиціонерів.

Коаліція фракцій більшості у Верховній Раді досягла кількості у 250 депутатів внаслідок вступу до її лав трьох депутатів від БЮТ. Але наприкінці дня один з них знову вийшов з коаліції. Загалом до більшості відійшло 18 депутатів від БЮТ та ще 8 - від НУ-НС. Обраний до парламенту за списками БЮТ Валентин Зубов, який раніше написав заяву про вступ до більшості, заявив, що його приклад наслідуватимуть ще близько 50 його колег. Всі вони, мовляв, вважаються представниками бізнесу або тим чи іншим чином залежні від влади.

Професор політології Олексій Гарань головною причиною цих процесів назвав "бульдозерну атаку" на депутатів з боку влади та "свідомі дії, спрямовані на розкол опозиції". Експерт відмовився прогнозувати подальший перебіг подій в умовах, коли "правила гри диктуються не законами, Конституцією та регламентом, а апетитами Партії регіонів". Він нагадав, що більшість аналітиків до вступу Віктора Януковича на посаду президента не очікувало такого розвитку подій, оскільки ті очікування будувалися на аналізі можливостей, які залишає правове поле.

Своєю чергою депутат від фракції НУНС Юрій Ключковський також відмовився від прогнозів. Він визнав, що парламентська опозиція розколота і заперечив можливість її об`єднання "під прапором Юлії Тимошенко".

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