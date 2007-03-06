Головний комуніст Криму обізвав Ющенка імпотентом

Народний депутат України, глава кримських комуністів Леонід Грач вважає, що Сполучені Штати Америки роблять ставку на лідера БЮТ Юлію Тимошенко, щоб... контролювати енергоресурси планети.

Як повідомили в прес-службі Грача, про це він заявив у коментарі виданню «Русская линия». Коментуючи візит Тимошенко в США, Грач відзначив, що керівництво США вже давно намагається реалізувати «план одноосібного правління світом». «Для виконання цього завдання йому потрібен жорсткий контроль над енергоресурсами планети. Сьогодні вони хочуть дістатися до нафтогазових родовищ в Сибіру. Антиросійські виступи Ющенка, Саакашвілі і прибалтійських лідерів є в цьому сенсі ланками одного ланцюга. Ці країни я називаю лишайним поясом навколо Росії», - сказав Грач.

На думку головного комуніста Криму, американцям необхідна «плеяда сильних лідерів, яка могла б вирвати Україну зі сфери впливу Росії». «Одного Ющенка для цього вже недостатньо, сьогодні він вже виступає в ролі «політичного імпотента». В той же час, Юлія Тимошенко не тільки химерна людина, готова на будь-які політичні альянси, вона готова вірою і правдою служити американським інтересам в Україні, лише б стати лідером оновленої п`ятої колони що виникла на східнослов`янському напрямі. Саме від неї і слід чекати нового сплеску антиросійської політики», - підсумував Грач.

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