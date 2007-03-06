Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Львова. Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Львівської облдержадміністрації Іванка ПОПОВИЧ, Президент проведе зустріч із вченою радою ЛНУ ім. І.Франка з нагоди 60-річчя ректора Університету Іван ВАКАРЧУКА та представниками львівської інтелігенції.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, В.ЮЩЕНКО має намір після завершення заначеної зустрічі залишитися у Львові та 7 березня вранці відвідати Личаківський цвинтар, де планує покласти квіти до могил Івана Франка, та ректора національного університету «Львівська політехніка» Юрія Рудавського.