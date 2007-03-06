Ющенко скасував ”надзвичайний стан” в Одесі

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ переконаний, що одним з головних винуватців подій 9-річної давності в Одесі, коли в місті було встановлено режим «тимчасового правління» віце-прем`єр-міністра Миколи БІЛОБЛОЦЬКОГО, був перш за все тодішній Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.ГУРВІЦ сказав, коментуючи відміну Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу свого попередника Л.КУЧМИ, який в 1998 році фактично ввів в Одесі надзвичайний стан, відмінивши результати виборів мера, переможцем яких був тоді Е.ГУРВІЦ і призначив «в.о. міського голови» віце-прем`єр міністра України М.БІЛОБЛОЦЬКОГО.

«Винним у подіях дев’ятирічної давності в Одесі я вважаю особисто Леоніда КУЧМУ», - відзначив Е.ГУРВІЦ. «Фактично своїм Указом від 26 березня 1998 року Л.КУЧМА скасував в Одесі інститут місцевого самоврядування, - наголосив мер Одеси. – Цей указ авторства Леоніда КУЧМИ був антиконституційним і суперечив законам України, ним в Одесі практично вводився надзвичайний стан. Жодних правових підстав для цього у КУЧМИ не було. Були лише особисті амбіції і бажання прибрати місто до рук. Інструментом для реалізації цих амбіцій було вибрано Руслана БОДЕЛАНА».

Для досягнення цієї непристойної мети, акцентував Е.ГУРВІЦ, «не шкодували нічого, зокрема не жаліли і людей. Ми добре пам`ятаємо, за яких обставин загинули Ігор Свобода і Сергій Варламов, стріляли в Леоніда Капелюшного, чинили замах на весь склад міськвиконкому. І досі прямої відповідальності за це ніхто не поніс». У мене до колишнього Президента Л.КУЧМИ не «немає ніяких особистих претензій, - відзначив Е.ГУРВІЦ. - Але безвідповідальність тягне за собою нові порушення законності і Конституції, а повторитися те, що сталося в Одесі в 1998 році не повинно ніколи. От чому так важливо, що 5 березня опубліковано Указ, в якому написано: відмінити Указ Президента від 26 березня 1998 року №511, як такий, що суперечить Конституції і Законам України».

Крім того, підсумував мер Одеси, «вже скасовано рішення Кіровоградського обласного суду, який також було неправовим і політично мотивованим. Хай хоч і майже через дев`ять років, але факт відновлення історичної справедливості для нашої команди і одеситів, чиї права було порушено, має величезне моральне значення».

Як повідомляв 5 березня УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО визнав неконституційним Указ «Про заходи із забезпечення конституційних прав громадян, а також керівництва процесами життєдіяльності Одеси», підписаний попередником Леонідом КУЧМОЮ 26 травня 1998 року. Глава держави підписав 3 березня Указ «Про внесення змін до Указу Президента України від 29 травня 2006 року».

Колишній документ від 26 травня 1998 року, підписаний Л.Кучмою, визнаний Президентом В.ЮЩЕНКОМ «виданим всупереч Конституції і законам України».