Опозиції заборонили псувати Януковичу «свято»
08:08, 03 червня 2010Політика
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Президент виголосить послання
Окружний адміністративний суд Києва заборонив акції опозиції 3 червня біля палацу "Україна".
Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода".
"Суд мотивував своє рішення "інтересами національної безпеки" та послався на те, "що організатори акції звернулися із заявкою про проведення напередодні, 2 червня, що унеможливило належну організацію проведення цих акцій", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у четвер о 16:00 президент Віктор Янукович виголосить послання до українського народу.
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