Опозиції заборонили псувати Януковичу «свято»

Окружний адміністративний суд Києва заборонив акції опозиції 3 червня біля палацу "Україна".

Про це повідомляє прес-служба ВО "Свобода".

"Суд мотивував своє рішення "інтересами національної безпеки" та послався на те, "що організатори акції звернулися із заявкою про проведення напередодні, 2 червня, що унеможливило належну організацію проведення цих акцій", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у четвер о 16:00 президент Віктор Янукович виголосить послання до українського народу.

Українська правда