Польський пілот заявляє, що підписав іншу стенограму, а не оприлюднену

Польські експерти не підтвердили присутність шефа дипломатичного протоколу МЗС Польщі Маріуша Казани у кабіні пілотів літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказала прес-секретар Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Магожата ВОЗНЯК.

За її словами, прізвище Казана у стенограмі запису розмов у кабіні пілотів вказали представники Міждержавної авіаційної комісії, яка розслідує причини катастрофи.

"Те, що голос не представника екіпажу, який зареєструвала "чорна скринька", належав шефу дипломатичного протоколу Маріушу Казани, є лише припущенням. Не підтвердили цього польські експерти", - цитує М.ВОЗНЯК телеканал TVN24.

За словами М.ВОЗНЯК, це припущення зроблене на підставі звернення командира екіпажу до неідентифікованої особи "Пане директоре".

Водночас польський пілот Бартош СТРОЇНСЬКИЙ, який ідентифікував голоси, заявив, що він не підписував документ, який на початку цього тижня МАК передала польській стороні. "Я підписав іншу стенограму", - сказав він, зауваживши, що зробив це до ще до 2 травня.

Оприлюднена Польщею стенограма розмов у кабіні пілотів, якою володіє УНІАН, вказує, що нібито М.Казана двічі розмовляв з пілотами: за 15 хвилин і за 11 хвилин до авіакатастрофи.

Першими нібито його словами на інформацію пілота про неможливість посадки літака у Смоленську через погану погоду було: "Ну то маємо проблему", а пізніше: "Поки немає рішення Президента, що робити далі".

Як повідомляв УНІАН, раніше польські ЗМІ повідомляли, що дочка М.Казани, яка їздила до Москви для ідентифікації голосу, не розпізнала його.

Згідно зі стенограмою, яку передали росіяни Полящі, іншою ідентифікованою особою, яка перебувала у кабіні пілотів, названо головнокомандувача Повітряних сил Польщі генерала Анджея Бласіка.

Водночас у стенограмі є ряд неідентифікованих висловів, які можуть належати як високопосадовцям, так і членам екіпажу. Зокрема, за три хвилини до катастрофи неідентифікована особа нібито сказала: "Він розізлиться, якщо".