Ющенко виголосив дві ключові тези для української нації

Президент України Віктор Ющенко під час урочистого засідання і Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка з нагоди 60-річного ювілею лауреата Держпремії, ректора цього університету, професора Івана ВАКАРЧУКА виголосив дві ключові, на його думку, тези для української нації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Президента, перша теза – це потреба змін і доповнень до Конституції, оскільки політреформа призвела до втрати балансу між гілками влади та акцентував на необхідності створення єдиної конституційної комісії, куди б увійшли представники від різних гілок влади та громадськості. Ця комісія мала би сформувати основні зміни і доповнення до Конституції. І друга теза – у системі влади нині необхідно сформувати систему пріоритетів. На його думку, ними повинні стати українська мова як державна, засади створення конкурентного ринку, євроінтеграція, національна безпека у контексті єдиної євробезпеки та створення єдиної помісної церкви.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня В.ЮЩЕНКО о 8.30 ранку відвідає Личаківський цвинтар у Львові, де покладе квіти до могил Івана Франка та ректора Львівського національного університету “Львівська Політехніка” Юрія Рудавського.

Планується, що о 10.00 В.Ющенко відбуде зі Львова.