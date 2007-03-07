Сенат США втішив Україну: до НАТО вступимо ”своєчасно”

Профільний комітет у закордонних справах Сенату США схвалив на своєму засіданні законопроект про підтримку вступу України до НАТО.

Як передає РІА «Новости», законопроект також передбачає виділення з бюджету США фінансових коштів країнам у рамках програми "сприяння у сфері безпеки" для підготовки до вступу до альянсу.

Законопроект під назвою "Акт 2007 року про консолідацію свободи в НАТО" схвалений на засіданні комітету під головуванням його голови, сенатора-демократа Джозефа БАЙДЕНА.

Співавторами документа виступили сенатори-республіканці Річард ЛУГАР, Джон МАККЕЙН, сенатор-демократ Крістофер ДОДД і ін.

У законопроекті заявлена підтримка з боку конгресу США "своєчасному вступу до НАТО Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і України".

"Грузія і Україна заявили про своє прагнення вступити до євроатлантичного співтовариства і, зокрема, прагнуть вступити до НАТО. Грузія і Україна тісно працюють з НАТО і його членами для відповідності критеріям з метою своєчасного членства в НАТО", - йдеться в тексті законопроекту.

"Конгрес США закликає наших союзників у НАТО працювати із Сполученими Штатами для реалізації тієї ролі, яку НАТО відіграє в просуванні глобальної безпеки, включаючи продовження підтримки розширенню і прийому в члени гідних держав, особливо за допомогою приєднання Грузії до Плану щодо членства в НАТО, а також через визнання прогресу в просуванні Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і України до виконання вимог і зобов`язань з членства в НАТО", - наголошується в тексті схваленого документа.

У ньому також відображене рішення про включення цих країн до американської програми "сприяння у сфері безпеки" в рамках підготовки до вступу в члени Північноатлантичного альянсу, для чого з федерального бюджету США на 2008 рік передбачено виділення "коштів, які будуть необхідні для надання сприяння Албанії, Хорватії, Грузії, Македонії і Україні".

У середині лютого аналогічний законопроект схвалив профільний комітет у закордонних справах палати представників американського конгресу.