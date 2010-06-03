Експерт пророкує смерть двополюсної моделі в Україні

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що так звані альтернативні проекти на найближчих виборах можуть набрати від 15% до 25% голосів виборців, оскільки спостерігається зростання протестних настроїв в суспільстві й збільшення ніші ідеологічної альтернативи.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо результатів соцдосліджень, проведених R&B-групп.

Експерт переконаний, що двополюсна модель в Україні поступово починає руйнуватися, і в першу чергу це відбувається за рахунок спаду довіри до опозиції, яка не змогла консолідуватися і вийти за рамки деструктивної дискусії.

«Водночас, значно зростає сегмент протестного електорату, що перебуває у пошуках політичної альтернативи. Сумарно ця ніша може досягати 25%. Тут варто враховувати і електорат ТІГІПКА-ЯЦЕНЮКА і 3-5% таких проектів, як «Комунальний фронт» і різного роду «зелені» партії», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому, на його думку, «якщо виборець ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА є нестійким, динамічним, так само, як роз`єднаність «зеленого» руху теж не гарантує прийнятного результату однієї з партій, то у випадку з такими проектами, як «Комунальний фронт», мотивація для виборця – цілком зрозуміла і не має ідеологічних конкурентів».

У зв`язку з цим О.ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що майбутні вибори до місцевих рад стануть справжнім випробуванням для традиційних партій, представлених у парламенті.

«Вибори до місцевих рад стануть лакмусовим папірцем, що демонструє настрої в суспільстві. Ряд традиційних партій, які мають навіть свої фракції в парламенті, просто можуть залишитися «за бортом» великої політики, істотно втративши у впливі на регіональному рівні. Тоді як у радах з`явиться феномен так званих муніципальних проектів», - прогнозує політолог.