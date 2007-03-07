Черновецький доведе закон Тимошенко до абсурду

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ хоче на прикладі свого блоку продемонструвати “абсурдність” закону про імперативний мандат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Черновецький заявив журналістам.

Зокрема, відповідаючи на питання про дострокове припинення повноважень депутата Блоку Черновецького Віктора ГРИНЮКА за допомогою закону про імперативний мандат, який сам Л.Черновецький називає “неконституційним”, київський мер заявив: “Я хочу довести закон, реалізацію закону, який ініціювала ТИМОШЕНКО з метою розправи над вільними людьми з її фракції, до абсурду. Більше нічого”.

Він також додав, що “не тільки ГРИНЮКА, різних виключили депутатів”. При цьому Л.Черновецький підкреслив, “Конституція все-таки в Україні повинна восторжествувати”.

Як повідомляв УНІАН, вчора Печерський районний суд розглянувши позовну заяву депутата Київради від Блоку Леоніда Черновецького Віктора ГРИНЮКА, заборонив здійснювати ряд дій політичним партіям, виборчим блокам політичних партій, Центральній виборчій комісії і територіальним виборчим комісіям щодо відкликання і дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад на основі закону про імперативний мандат. У зв`язку з цим ЦВК прийняла протокольне рішення звернутися до Печерського районного суду з проханням роз`яснити порядок виконання Центральною виборчою комісією цієї ухвали.