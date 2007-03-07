Янукович і Мороз вклонилися жінкам

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ привітали українок з Міжнародним жіночим днем – 8 Березня.

Як сказано у переданому УНІАН привітанні В.ЯНУКОВИЧА, “сьогодні ми вклоняємося всьому жіноцтву, яке одвічно зберігає сімейні цінності, традиції, культуру і духовність...”, “активна громадянська позиція українських жінок, їх невтомна праця є запорукою нашого майбутнього, мудрості та злагоди в суспільстві”.

Прем’єр-міністр України запевняє, що для уряду “є великою честю працювати для наших співвітчизниць. І ми дуже прагнемо виправдати надії жінок України”.

В.ЯНУКОВИЧ побажав жінкам, щоб їх завжди оточувала турбота чоловіків, а прекрасні почуття давали натхнення для творення, нових успіхів і життєвих перемог.

У свою чергу, у привітанні, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради, О.МОРОЗ зауважив, що соціальна і політична активність, державотворча робота, доброта, мудрість і любов українських жінок роблять наше суспільство благороднішим, світлішим, людянішим. “Тому маємо за незрівняну перевагу вашу активну діяльність у виробництві і в науці, в культурі і в медицині, в парламенті і в структурах виконавчої влади, бо скрізь, де діє жінка, - справа благословляється вищими силами”, переконаний голова ВР.

Він побажав українкам міцного здоров’я, добра і благополуччя.