Ющенко усунув останню перепону на шляху України до СОТ

Україна і Киргизстан протягом найближчих днів планують підписати протокол про доступ на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до Світової організації торгівлі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося в ході телефонної розмови Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Киргизстану Курманбека БАКІЄВА.

Президенти обговорили питання торговельно-економічної співпраці України і Киргизстану, вступу України до СОТ.

Сторони зазначили, що вже через 5-7 днів між Україною та Киргизстаном має бути підписаний двосторонній протокол про доступ на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до СОТ.

Президент України має намір звернутися до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням тримати це питання під контролем.

В.ЮЩЕНКО також запросив Президента Киргизстану відвідати Україну з візитом.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Брюсселі заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив, що Україна не може вважати завершеними переговори про вступ до СОТ і не зможе стати членом СОТ без домовленості з Киргизстаном.

Україна завершила переговори з усіма членами Робочої групи СОТ крім Киригизстану, підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів та послуг.

Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.