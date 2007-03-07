Honda представила в Женеві гібридний концепт-кар (фото)

На автосалоні в Женеві компанія Honda представила гібридний концепт-кар Small Hybrid Sports Concept. Зовнішній вигляд автомобіля, розроблений в європейському дизайн-центрі Honda, дає уявлення про те, як може виглядати майбутня гібридна модель японської компанії. Як заявляють представники Honda, цей прототип є, свого роду, відповіддю компанії Toyota, чий концепт-кар FT-HS був недавно представлений на автошоу в Детройті.

Передньопривідний Small Hybrid Sports Concept побудований на компактній платформі і приводиться в рух гібридною силовою установкою Honda IMA, що поєднує в собі чотирициліндровий бензиновий двигун і електромотор, а також безступінчату трансмісію. Розробники концепт-кара стверджують, що зуміли поєднати екологічність гібрида з динамікою і керованістю спортивного компакта, довівши, що можна одержувати задоволення від активного водіння, не заподіюючи при цьому істотної шкоди навколишньому середовищу.

Автомобіль виглядає досить агресивно, а невеликий дорожній просвіт і великі 20-ти дюймові колеса додають концепт-кару спортивності. Замість дзеркал заднього вигляду встановлені відеокамери. Дах прототипу зроблений з цілісного шматка скла, а ззаду на всю ширину кузова - світлодіодний ліхтар, в центрі якого - місце під номерний знак, що світиться неоном.

Лента.ру