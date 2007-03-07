Ганна Герман знайшла спікера для Партії регіонів

У фракції Партії регіонів поки немає офіційного спікера, заявила народний депутат від фракції регіоналів Ганна Герман.

"Поки у нас немає офіційного спікера, багато наших депутатів висловлюють свою позицію. Тому і виникає стільки думок – більш чи менш радикальних", - сказала Герман в інтерв`ю Ізвєстіям в Україні.

При цьому вона відзначила, що в Партії регіонів є кілька людей, які озвучують позицію фракції. Перш за все, за словами Герман, це Раїса Богатирьова.

"Якби такого спікера вибирала я, то ним був би Антон Пригодський, саме він дуже підходить для цієї ролі. Але, на жаль, не я визначаю ці нюанси, почекаємо проведення політради або з`їзду партії", - сказала Герман.

Корреспондент