Мороз вважає, що Ющенко пішов не зовсім коректним шляхом

Голова Верховної Ради Україні Олександр МОРОЗ пропонує створити консультативний орган з питань внесення змін до Конституції, який би очолили Президент, глава уряду та керівник парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав під час «круглого» столу на тему: «Конституційний процес в Україні: діалог влади і суспільства».

О.МОРОЗ зазначив, що Президент виступає за створення Конституційної комісії і вже зробив декілька кроків у цьому напрямі. «Я вважаю, що це не зовсім коректний шлях – будь-якому органу сьогодні давати назву Конституційна комісія», - зауважив він.

За словами О.МОРОЗА, нині створена Тимчасова спеціальна комісія парламенту може запропонувати Президенту України, голові Верховної Ради та прем’єр-міністру створити «широкий консультативний конституційний орган», який би напрацьовував пропозиції змін до Конституції, а також розробляв відповідні законопроекти.

Він зазначив, що такий орган мали б очолити голова ВР, Президент і прем’єр-міністр. О.МОРОЗ наголосив, що зміни, які необхідно внести до Конституції, зокрема, в частині місцевого самоврядування, повинні бути ухвалені «не на догоду тих чи інших політиків», а слугувати інтересам держави. «Ми не повинні писати норми Основного Закону під конкретні умови, під конкретних людей, а потрібно створювати систему, якою будуть користуватися політичні сили», - наголосив О.МОРОЗ.

Голова ВР підкреслив, що розмови про проведення асамблеї чи референдуму щодо внесення змін до Конституції України - «все це авантюра». За його словами, у цьому питанні необхідно діяти у рамках Конституції.