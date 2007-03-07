Мороз пропонує всім сушити весла

Голова Верховної Ради Україні Олександр МОРОЗ вважає, що із бажання деяких політиків дострокових виборів, імпічменту Президента та змін до Конституції нічого не вийде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив під час «круглого» столу «Конституційний процес в Україні: діалог влади і суспільства».

Голова ВР вважає, що «це абсолютно абсурдні неконструктивні пропозиції, які нічого не дають». При цьому він наголосив, що «нічого з цього приводу не вийде». За словами О.МОРОЗА, і розмови про референдум по Конституції, і про дострокові парламентські та президентські вибори, а також про імпічмент Президента - «це все абсурдні речі, які не будуть здійснюватися».

Водночас О.МОРОЗ зазначив, що деякі політичні сили штучно використовують певні нюанси у конституційному праві, щоб відстояти свої інтереси.

На його переконання, на сьогодні між інститутами влади є взаєморозуміння.

При цьому О.МОРОЗ висловив думку, що відносини між «інститутами законодавчої, виконавчої та президентської влади кращі, ніж це було раніше». За його словами, прикладом цього є результати попередньої сесії парламенту, під час якої було ухвалено 138 законів, з яких 108 прийняті конституційною більшістю. На думку О.МОРОЗА, це яскравий приклад того, як мають співпрацювати гілки влади.

Крім того, він наголосив, що все, що відбувається сьогодні в Україні, не виходить за межі Конституції, крім лише деяких положень закону про Кабінет міністрів України, які можна «елементарно» підправити.

О.МОРОЗ вважає, що сьогодні в Україні відбувається «приведення у відповідність, а не відбирання повноважень». За його словами, йдеться про приведення у відповідність до Конституції повноважень гілок влади, а не відбирання повноважень у Президента України.