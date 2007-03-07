Януковича не влаштовує європейський варіант, йому треба більше

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив економічному блоку уряду на чолі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ підготувати до кінця березня проведення громадських слухань з обговорення Стратегії розвитку держави до на період до 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення В.ЯНУКОВИЧ дав сьогодні під час засідання уряду.

«Ми закінчуємо роботу з підготовки Стратегії розвитку держави до 2011 року. Міністерство фінансів і весь економічний блок мають включитися в цю роботу і відпрацювати систему громадських слухань із залученням депутатського корпусу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також доручив економічному блоку уряду залучити до обговорення Стратегії громадські організації, політичні партії і міжнародних консультантів. На його думку, найбільший інтерес представляють фахівці з Фінляндії, Сінгапуру, Австрії й країн Європи.

В.ЯНУКОВИЧ також запропонував орієнтуватися на ті країни, динаміка розвитку яких забезпечена за рахунок реформ і вибору пріоритетності реформ. «Такі країни розвиваються успішніше. Нас не влаштовує європейське зростання економіки на рівні 3%, нам потрібно мати не менше 7-8% зростання – тоді ми зможемо підвищувати стандарти життя і досягти їх світового рівня», - вважає керівник уряду.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Стратегія розвитку держави до 2011 року є важливим кроком – «кроком в майбутнє». «Ми повинні залучити всіх, хто готовий стати поряд і йти шляхом стабільного і поступального розвитку України», - підкреслив він.