Кравчук не хоче, щоб Луценко вів полки на Київ у погонах радника

Колишній президент України Леонід КРАВЧУК пропонує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ негайно звільнити Юрія ЛУЦЕНКА з посади радника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час «круглого» столу «Конституційний процес в Україні: діалог влади і суспільства».

Л.КРАВЧУК зазначив, що сьогодні в Україні нерідко чиновники здійснюють дії, які суперечать Конституції та законодавству України. На його думку, такі чиновники мають бути звільнені.

Як приклад Л.КРАВЧУК навів ситуацію із Ю.ЛУЦЕНКОМ. За його словами, Ю.ЛУЦЕНКО як політик «має право вести полки на Київ». «Але чого він водить ці полки в ранзі радника Президента», - запитав екс-президент.

За словами Л.КРАВЧУКА, виникає питання, чи Президент знає про те, що його чиновник займається такими справами. При цьому він зазначив, що люди цю ситуацію можуть сприймати і так: «а може це і є доручення пряме Президента України».

Л.КРАВЧУК наголосив, що вважає за доцільне, що чиновник, «який втручається у конституційний процес, займається політичною діяльністю всупереч позиції Президента, прем’єр-міністра України, має бути звільнений».