Герман вважає, що «Наша Україна» принизила журналістів

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що представники партії «Наша Україна» принижують провідних українських журналістів, називаючи їх залежними від влади.

Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву партії "Наша Україна", у якій, зокрема, йдеться, що сьогодні на підсумкову прес-конференцію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прийдуть «тільки відфільтровані чиновниками журналісти, які мають писати лише те, що скажуть на Банковій».

«Я обурена такою заявою. Зокрема, через те, що таких журналістів, як Тетяна ЧОРНОВІЛ, Ігор СОБОЛЄВ, Соня КОШКІНА, Сергій ЛЕЩЕНКО та багатьох інших, які сьогодні будуть присутні на підсумковій прес-конференції Президента і загалом постійно відвідують подібні заходи, "Наша Україна" називає «відфільтрованими чиновниками журналістами, що пишуть те, що скажуть на Банковій», - заявила Г.ГЕРМАН. На її думку, такою заявою "Наша Україна" образила у першу чергу незалежних журналістів.

Заступник глави АП також повідомила, що сьогодні на прес-конференцію В.ЯНУКОВИЧА акредитувалося близько 400 журналістів, які представляють центральні, регіональні, а також провідні іноземні ЗМІ. І назвати цих журналістів «залежними від влади, які пишуть лише на замовлення – це безпрецедентно обурлива заява», - вважає вона.