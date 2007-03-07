Янукович чекав, коли заграє совість

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що до 1 квітня необхідно вирішити ситуацію із заборгованістю перед Пенсійним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів.

«Я просив би березень присвятити погашенню боргів до Пенсійного фонду. І до 1 квітня, щоб ми це забули, про це явище щодо кожного підприємства», - сказав прем`єр.

Заборгованість перед Пенсійним фондом В.ЯНУКОВИЧ назвав «ганебним явищем» і, звертаючись до першого віце-прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, попросив його підключити до вирішення даного питання податкову і всіх відповідальних за фінансовий стан у галузях.

«Я якийсь час дивився на це питання… У мене була така надія, що колись заграє совість наших керівників підприємств різних форм власності. Я бачу, що, на жаль, такого немає руху вперед», - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня ц.р. заборгованість із сплати внесків до Пенсійного фонду становить близько 1,5 млрд. грн., що на 20% більше від боргу на 1 січня 2006 року.

В.ЯНУКОВИЧ взяв під особистий контроль питання зі сплати внесків до Пенсійного фонду.