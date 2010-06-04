Янукович - про загрозу своєму життю: є задокументовані факти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що є об’єктивні факти, які змушують державну охорону вживати щодо нього безпрецедентні заходи безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чому останні заходи за участю Президента супроводжуються безпрецедентними заходами безпеки.

«Я вам скажу, що особисто я нічого не боюсь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що завжди йшов до людей, завжди був відкритий.

«Але так, як мені повідомляють органи державної охорони, ті загрози, які сьогодні існують, вони зобов’язані на них реагувати, і я не можу їх підмінювати. Мені це неприємно… Особисто… Це відчувати, чути тощо, але така ситуація існує», - сказав Президент.

За його словами, є задокументовані серйозні факти, є застереження, на які охорона зобов’язана реагувати.

Водночас він відмовився уточнювати, чи є безпосередня загроза його життю. «Я все сказав», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.