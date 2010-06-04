Тимошенко каже, що реформи Януковича відобразяться у журналі «Форбс»

Тимошенко вважає, що за результатами реформ Януковича все держмайно буде передано його бізнес-оточенню

Київ. 4 червня. УНІАН. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що за результатами реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА все державне майно буде передано його бізнес-оточенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Розподіл усіх економічних можливостей України для заробляння на політиці надвеликих грошей буде мати десять секторів можливого заробітчанства від політики, і це буде проводитися жорстко, без будь-якого втручання, будь-яких закордонних або українських інвесторів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уже зараз розписано, який державний об’єкт планується передати конкретному олігарху. «Я можу вам сказати, що не просто розписаний кожен державний об’єкт, не просто визначено, хто, як і за які мінімальні гроші буде це приватизувати, а будь-який перехід між цими зонами впливу буде каратися вже далеко не законом, а за їхніми поняттями і розумінню», - додала вона.

«Ми побачимо у підсумку не за показниками зростання валового внутрішнього (продукту), а за збалансованими показниками таких журналів, як «Форбс», де ми побачимо, як примножуються статки окремих людей, які потрапили у так звану золоту українську десятку», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.