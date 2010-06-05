Пинзеник зрозумів, для кого писали економічну реформу Януковича

Глибина і терміни реформ, передбачені Програмою економічних реформ, запропонованою Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, недостатні для негайної реакції на критичний брак коштів у скарбниці.

Таку думку в коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№21 (801), 5 - 11 червня) висловив екс-міністр фінансів, голова Українського фонду підтримки реформ Віктор ПІНЗЕНИК.

«Програма системна, охоплює майже весь спектр необхідних країні реформ. Це професійний документ, який готували фахівці. У частині головного виклику для країни - великого бюджетного дефіциту і наростаючого державного боргу - відповідей у відповідному блоці немає, він, скоріше, декларативний. Але такі відповіді є в інших розділах. Зміни у пенсійній системі і енергетичному секторі - кроки в правильному напрямі. Проте глибина цих реформ і терміни їх реалізації (переважно результативні лише наступного року) недостатні для негайної і такої необхідної реакції на критичний брак коштів у державній скарбниці. Тим більше, що деякі заходи інших розділів посилять бюджетний дефіцит», - зазначив В.ПІНЗЕНИК.

Також він вважає неправильною норму, що стосується підвищених стандартів нарахування пенсії за продовження роботи після встановленого пенсійного віку. На його думку, будь-який рік роботи повинен мати стандартну грошову оцінку. При цьому дуже нечіткі формулювання не дозволяють стверджувати про наміри відмінити спеціальні пенсії. Крім того, існує конфлікт окремих норм. «Правильна позиція відносно скорочення податкових пільг ніяк не узгоджується з пропозицією про надання нових пільг в оподаткуванні» - зазначив В.ПІНЗЕНИК.

Він також повідомив, що залишена без уваги дуже важлива проблема - реформа системи влади. «А це не лише економія коштів. Це спосіб створення ефективної владної «машини». Без такої реформи правильні речі щодо дерегуляції не мають шансів на реалізацію», - підкреслив В.ПІНЗЕНИК.

«Ці і деякі інші речі можна уточнити. Ключова проблема програми не в цьому. Чи є у цієї програми замовник (споживач), чи є політичний запит на запропоновані реформи? Відповідь на це питання легко знайти в діях, які декларувала, декларує, а головне, здійснює нинішня влада. Оскільки вони діаметрально протилежні закладеним у програмі», - вважає В.ПІНЗЕНИК.

За його словами яскравим прикладом є державний бюджет на 2010 рік - головний документ у плані реалізації реформ. Так, він зазначає, що програма передбачає скорочення дефіциту бюджету в поточному році до 5,3% ВВП з тим, щоб при щорічному скороченні його на 1% довести дефіцит до рівня 2% ВВП у 2013-2014 роках. Разом із тим, за словами В.ПІНЗЕНИКА, реально в бюджеті поточного року дефіцит складає майже 16% ВВП. «Саме така сума дефіциту набігає разом з офіційною цифрою бюджету в 57,7 млрд. грн. разом із сумами витрат на рекапіталізацію банків, дотацій на газ, сумами завищених доходів бюджету тощо, - підкреслив В.ПІНЗЕНИК. - Складається враження, що підготовлений документ має єдине призначення - Міжнародний валютний фонд, можливість отримання коштів від нього. Оскільки за умови відсутності політичного запиту на зміни правильні наміри так і залишаться на папері, а п`ятирічка реформ помре, так і не народившись».