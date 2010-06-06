ПР: хіба не охоплює тремтіння, коли читаєш "Кавказького бранця"?

Партія регіонів до дня російської мови на Донеччині передала школам 10 тис. книг російських класиків

5 червня Донецьке обласне відділення Партії регіонів на урочистостях, приурочених до дня російської мови в області, традиційно передало школам регіону сертифікат на 10 тис. книг російських класиків.

Як передає кореспондент УНІАН, сертифікат був переданий на урочистому мітингу біля пам`ятника О.Пушкіну начальникові Головного облуправління освіти і науки Юрію СОЛОВЬЙОВУ народним депутатом від Партії регіонів Олександром КАСЯНЮКОМ.

Крім того, кращі вчителі і викладачі російської мови і літератури, а також учні середніх шкіл - переможці олімпіад з російської мови та літератури - одержали цінні подарунки.

В рамках традиційних святкувань, що проводяться вже 5-й рік на Донеччині, присвячених Дню російської мови, шанувальники російського літературного класика на чолі з керівництвом облорганізації Партії регіонів поклали квіти до пам`ятника видатному русійському поетові.

На мітингу з вітальним словом виступив голова Донецької облради, член Партії регіонів, Андрій ШИШАЦЬКИЙ, який процитував рядки з творів О.Пушкіна і А.Вознесенського.

«Хіба не охоплює тремтіння, коли читаєш «Кавказького бранця» нашого великого поета Олександра Сергійовича Пушкіна? ...Це - чудове свято, і я вас від душі з ним вітаю! - сказав глава облради. - Хочу, щоб сьогодні більше звучало доброї російської поезії і прози та менше порожніх гасел, більше за справжнє російське поле і менше в нім бур`яну. Зі святом вас, друзі!».

Довідка УНІАН. З 6 червня 2006 року в Донецькій області щорічно відзначається свято російської мови, затверджене Донецькою облрадою. Ініціатором свята виступила тоді Партія регіонів.