Голова Севастопольської МДА віддає перевагу грошам з Москви

Севастополь має, насамперед, залучати інвестиції з Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

Він також повідомив, що керівники Севастополя і Москви у червні цього року мають намір підписати договори про співпрацю між мерією російської столиці і Севастопольською міськдержадміністрацією, а також між Московською думою і Севастопольською міською радою.

«Ми визначилися з тією програмою, яку треба підписати між Севастополем і Москвою. Деякі пункти будуть більш конкретними, деякі - менш конкретними. Так, щодо співпраці у галузі культури і спорту будуть розроблені окремі програми, з урахуванням вже бюджету 2011 року», - сказав В.САРАТОВ.

Глава міськадміністрації також вважає, що Севастополю і Москві необхідно вийти на новий рівень відносин, які були б взаємовигідними.

«Нам потрібно розвивати можливості Севастополя для залучення інвестиційних грошей, у тому числі і насамперед з міста Москва», - вважає він.

За словами В.САРАТОВА, ідею такої співпраці підтримали мер Москви Юрій ЛУЖКОВ і голова Московської думи Володимир ПЛАТОНОВ.

6 червня в Севастополі В.САРАТОВ і голова Московської думи В.ПЛАТОНОВ обговорили «програму співпраці і положення документа, який, як передбачається, буде підписано з 15 до 20 червня під час візиту керівників Севастополя до Москви».

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році мер Москви Ю.ЛУЖКОВ і на той момент голова Севастопольської міської ради В.САРАТОВ підписали документ про співпрацю, одним з напрямів якого передбачався початок будівництва у Москві громадсько-культурного ділового центру «Севастополь», в якому функціонуватиме «Будинок Севастополя».