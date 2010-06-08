Тимошенко: опозиційні фракції спробують знайти підтримку в ВР

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиційні фракції планують запропонувати на розгляд парламенту пакет змін та доповнень до поданого Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроекту «Про судоустрій і статус суддів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Наша політична сила буде вносити цілий пакет змін і доповнень до того закону, який хоче прийняти ЯНУКОВИЧ і хоче, по-суті, поставити під свій контролю всю систему правосуддя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, опозиційні фракції намагатимуться знайти у ВР підтримку своїх законодавчих ініціатив, щоб «відкоригувати законопроект, який помилково називають реформою системи судочинства».

«Але якщо суспільна оцінка таким подіям не буде адекватною, я думаю, що ми будемо втрачати час для протидії таким заходам, які, по-суті, міняють країну», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону «Про судоустрій і статус суддів». Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010 року. За словами Президента, ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.

У свою чергу в БЮТ заявили, що законопроект багато в чому суперечить положенням Конституції.