Тимошенко: опозиційні фракції спробують знайти підтримку в ВР
Реформа судоустрою змінює країну
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що опозиційні фракції планують запропонувати на розгляд парламенту пакет змін та доповнень до поданого Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ законопроекту «Про судоустрій і статус суддів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Наша політична сила буде вносити цілий пакет змін і доповнень до того закону, який хоче прийняти ЯНУКОВИЧ і хоче, по-суті, поставити під свій контролю всю систему правосуддя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, опозиційні фракції намагатимуться знайти у ВР підтримку своїх законодавчих ініціатив, щоб «відкоригувати законопроект, який помилково називають реформою системи судочинства».
«Але якщо суспільна оцінка таким подіям не буде адекватною, я думаю, що ми будемо втрачати час для протидії таким заходам, які, по-суті, міняють країну», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону «Про судоустрій і статус суддів». Даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010 року. За словами Президента, ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.
У свою чергу в БЮТ заявили, що законопроект багато в чому суперечить положенням Конституції.