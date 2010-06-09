Янукович дав Семиноженку орден до дня народження

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ у день народження Володимира СЕМИНОЖЕНКА нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Сьогодні віце-прем`єр-міністру виповнилося 60 років.

Указ Президента № 673/2010, датований сьогоднішнім числом, оприлюднений на офіційному сайті голови держави. У документі зазначено, що Орден СЕМИНОЖЕНКО отримав “за визначний особистий внесок у державне будівництво, розвиток вітчизняної науки, плідну громадську діяльність”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку, перед початком засідання уряду, прем’єр Микола АЗАРОВ теж зробив іменинникові подарунок зі згоди членів уряду: «Зробимо йому подарунок – відпустку на один день. Так?», - звернувся АЗАРОВ до урядовців.