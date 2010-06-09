Бютівець піднімає нардепів на захист «емоційно незрілих» українців

Верховній Раді пропонують заборонити створення та діяльність в Україні тоталітарних релігійних сект. Та заборонити залучення до діяльності всіх без виключень релігійних організацій неповнолітніх осіб без дозволу їхніх законних представників. Відповідний законопроект про внесення змін та доповнень до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" зареєстрував у парламенті нардеп від БЮТ Лев Бірюк. Також автор пропонує відшкодовувати шкоду, завдану потерпілому від небезпечного психологічного впливу тоталітарної релігійної секти “у порядку встановленому Цивільним кодексом України”.

Тоталітарну релігійну секту нардеп пропонує визначити як релігійну організацію, “діяльність якої спрямована на порушення прав і свобод громадян шляхом використання заходів небезпечного психологічного впливу”. Та зауважує у пояснювальній записці до законопроекту потребу гарантувати право на психологічну безпеку людини через “схильність багатьох людей до навіюваності, тобто схильності підпадати під психічний вплив іншої людини”. На думку нардепа, “це зумовлюється безвіллям, недостатнім розумовим розвитком і незрілістю емоційно-вольової сфери особи”.

Як приклади тоталітарних сект нардеп наводить такі організації як Церква об’єднання (уніфікації), Церква сайєнтологів, Культ сатанізму, Товариство трансцендентальної медитації, Біле Братство, діяльність яких побудована на контролюванні поведінки “зомбованої особи”. Та зауважує, що вплив на віруючих тоталітарних релігійних культів, “відзначається повним підкоренням волі і свідомості людини. Така діяльність носить суспільно-небезпечний характер. Залучені особи часто використовуються, як джерело особистого збагачення засновників подібних релігійних культів, залучаються до протиправних дій. Вербування нових адептів супроводжується діями, не сумісними з принципом забезпечення безпеки життя та здоров’я людини”.