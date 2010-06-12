Партія регіонів пропонувала Кличку посаду голови КМДА?

Партія регіонів пропонувала лідерові блоку свого імені в Київраді Віталієві КЛИЧКУ посаду голови КМДА при умові розподілу повноважень мера і керівника адміністрації столиці.

Як пише газета "Дзеркало тижня" (№22 (802) від 12 0- 18 червня 2010 року), цю інформацію В.КЛИЧКО підтвердив в інтерв’ю.

За словами В.КЛИЧКА, він відмовився від цієї пропозиції регіоналів.

"Безумовно, і без команди, і без своїх людей у цій історії можна, звичайно, кимось стати. Королевою Англії, приміром, - пояснив він своє рішення, додавши: "Однак реалізувати свої плани і провести реформи в столиці - ніколи".

При цьому В.КЛИЧКО відмовився повідомити, від кого отримана пропозиція зайняти посаду голови КМДА. Водночас, як стверджує видання, посилаючись на власні джерела, з В.КЛИЧКОМ спілкувався особисто Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.