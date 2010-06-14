У Європі кажуть, що безвізовий режим залежить від Могильова

Європейська ініціатива стабільності (European Stability Initiative) лобіюватиме інтереси України в Євросоюзі на переговорах з безвізового режиму. Організація пропонує українцям скористатися досвідом балканських країн у візовому діалозі з ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Європейська ініціатива стабільності вже кілька років виступає адвокатом балканських держав у Євросоюзі щодо питань лібералізації візового режиму. Нині міжнародна організація шукає партнерів в Україні, аби допомогти й офіційному Києву в переговорному процесі з ЄС про відміну віз.

В інтерв’ю DW керівник проекту «Шенгенський білий список» Європейської ініціативи стабільності Александра ШТИҐЛМАЄР сказала, що успіх України щодо безвізового режиму залежить зокрема від людей на ключових посадах у Брюсселі. Але сам переговорний процес із Києвом просувається так швидко, як дозволяють уряди країн-членів Євросоюзу. А у них поки немає однозначного рішення щодо українського візового питання.

А.ШТИҐЛМАЄР зауважила, що не всі члени ЄС так песимістично сприймають Україну і таки зацікавлені надати країні безвізовий режим. «О Боже, кажуть деякі європейські чиновники, це ж нелегальна міграція, організована злочинність. Але в України є шанс спростувати побоювання і сумніви. Втім, усе це буде можливо після реформ», - сказала представниця Європейської ініціативи стабільності.

Вона наголосила, що Україні необхідно першочергово удосконалити паспортну систему, поліпшити контроль на кордонах і серйозно підійти до питань нелегальної міграції та боротьби з корупцією. Вирішальну роль саме грають не так політики, як активна позиція Міністерства внутрішніх справ України. «Я думаю, що пройде не так і багато часу, як Україна буде у Шенгенському білому списку», - переконана А.ШТИҐЛМАЄР.

Довідка УНІАН. Україна розпочала діалог з Євросоюзом про відміну віз для українців у жовтні 2008 року.

19 травня 2010 року заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам у Брюсселі про те, що Євросоюз готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на "дорожні карти" для країн Західних Балкан.

За його словами, рішення про надання Плану дій мало бути схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 3 червня, після чого, сам План дій мав бути підготовлений до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні в Брюсселі.

4 червня джерела в іспанському головуванні у Європейському Союзі та в Єврокомісії повідомили УНІАН, що Рада ЄС 3 червня не обговорювала питання надання Україні Плану дій із запровадження безвізового режиму і не планує цього робити найближчим часом.