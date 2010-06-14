За квотою ВР у Нацраді конкурс 6 осіб на місце

На чотири вакантні посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за парламентською квотою претендує 24 кандидати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що серед претендентів є кандидати від усіх 5 фракцій парламенту, а також представники медійних організацій, зокрема, кандидати від журналістського руху «Стоп – цензурі!».

Він наголосив, що 16 червня о 14 год. панується провести засідання комітету, куди будуть запрошені всі кандидати.

А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що дуже важливо, щоб процедура була прозорою і особливо в умовах «згортання свободи слова».

Він підкреслив, що планується телевізійний запис процедури підбиття підсумків конкурсу із подальшою трансляцією телеканалом «Рада».

А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що дуже важливо, щоб до Нацради були обрані «не лобісти чи політичні комісари, а професіонали».

Як відомо, відповідно до закону Нацрада складається з 8 членів, 4 з яких призначаються за квотою Президента України, а 4 – за квотою ВР.

Як повідомляє УНІАН, серед кандидатів від фракції Партії регіонів запропоновані директор департаменту ВАТ «Київспецтранс» Євген БАРАНОВ, від фракції БЮТ – Юрій СТОРОЖУК, який зараз тимчасово не працює, а до грудня 2009 року був старшим викладачем кафедри Могилянської школи журналістики, від фракції НУ-НС – генеральний директор телекомпанії «НБМ» «5 канал» Іван АДАМЧУК, від фракції КПУ – генеральний директор групи компаній ФІМ Оксана ЄЛМАНОВА.

Крім того, серед кандидатів - директор Інституту медіаправа Тарас ШЕВЧЕНКО, шеф-редактор журналу та Інтернет-видання «Телекритика» Наталія ЛІГАЧОВА-ЧЕРНОЛУЦЬКА, голова правління МГО «Інтерньюз-Україна» Костянтин КВУРТ.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, всі троє кандидатів є представниками руху «Стоп – цензурі!».