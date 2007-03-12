Костенко попереджає: живитимемо олігархів

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що нові парламентські вибори зараз не призведуть до відчутних змін.

Таку думку він висловив в інтерв`ю виданню "Аргументы и факты".

Причиною цього лідер УНП називає те, що "Україна не має політичного фундаменту демократії", яким "у Європі є ідеологічні партії". "У нашому парламенті таких сил немає. Партія - частина загальної свідомості. Яку частину свідомості представляє Партія регіонів? А ТИМОШЕНКО, яка розповідає, що вона соціал-демократ - у її списку хтось бачив хоч одного робітника? «Наша Україна» була створена як об`єднання правих партій, але поступово перетворилася на закрите акціонерне товариство. Сьогодні у парламенті немає нікого, хто представляє інтереси середнього класу, підприємців, а це велика частина населення. Тому необхідно створити умови для розвитку ідеологічних партій", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Головними такими умовами він назвав дві. По-перше, "законодавче обмеження бюджету виборчої кампанії", що створить рівні умови для всіх учасників, а без цього "ми будемо продовжувати живити коріння олігархічної системи". Другий чинник, за словами Ю.КОСТЕНКА, це "відкрити партійні списки на виборчих дільницях - люди повинні бачити, хто буде реалізовувати заявлену програму, і робити висновки".

Ю.КОСТЕНКО зазначив, що не вірить у те, що зараз парламент можна розпустити. "Це було реальним у серпні минулого року, коли ще не було сформовано коаліційний уряд, а тепер розпуск можливий лише рішенням народних депутатів, тобто за умови, якщо цього захоче Партія регіонів", - зазначив він.